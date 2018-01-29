СКР проводит проверку.

Следователи проводят проверку информации о групповом изнасиловании 13-летней школьницы в Москве. Инцидент произошел на "вписке". Происходящее было снято на видео и опубликовано в соцсетях. Началась травля девочки. После этого ее мать обратилась в правоохранительные органы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

По данным Mash, девочка добровольно вступила в половую связь с молодыми людьми. Сначала она занялась сексом с двумя школьниками в подъезде, а затем отдалась еще троим около магазина на Краснодарской улице. За половую связь ей пообещали бутылку вина.

Полиция задержала четверых участников оргии. Еще один находится в розыске. Молодых людей практически сразу отпустили - в их действиях не нашли состава преступления.

Мать семиклассницы также просила не наказывать подростков. По ее мнению, во всем виновата ее дочь, которая вела себя аморально.

Пользователи соцсетей сразу окрестили девушку второй Дианой Шурыгиной, о которой заговорили после выпуска программы "Пусть говорят". Весной 2017-го Диана заявила, что годом ранее ее изнасиловали (на тот момент ей было 16 лет) на вечеринке. Она пила водку и вела себя раскрепощенно. Ее беспомощным состоянием якобы воспользовался Сергей Семенов.

В декабре 2016-го молодого человека приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Спустя некоторое время ему скостили срок до 3 лет 3 месяцев и перевели в ИК общего режима. В январе 2018 года Сергей освободился досрочно.

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