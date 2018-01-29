Его задержали.

В Челябинске 20-летний молодой человек жестоко избил 3-летнюю дочь сожительницы. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". В настоящее время решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении обвинения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером 24 января в квартире одного из домов Курчатовского района. Мать девочки ушла на работу, оставив ребенка с сожителем. По неизвестным причинам молодой человек нанес девочке множественные удары. Малышку госпитализировали. У нее диагностировали перелом бедра и ушибы.