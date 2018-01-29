Мужчина был уверен в его виновности.

Жителя Мангистауской области (Казахстан) отправили в тюрьму за самосуд над подозреваемым в убийстве сына. Мужчина дважды пытался вывести обидчика "на чистую воду": по заказу отца вероятного убийцу похищали, а после этого он его избивал, передает "Уралинформбюро".

В первый раз мужчина предложил знакомому 3000 долларов за похищение предполагаемого убийцы. Тот нанял еще троих мужчин: вместе они вывезли мужчину в степь, где под угрозой расправы он признался в содеянном, пишет местное издание "Лада".

С признательными показаниями несчастный отец пришел в полицию, однако его оппонента оставили на свободе.

Подсудимый снова заплатил подельнику – уже 4 миллиона тенге (около 12 500 долларов) – чтобы тот еще раз вывез возможного убийцу в степь. Тогда похищенный отказался признаваться в расправе над сыном казахстанца. Тот в приступе гнева до смерти его избил и закопал на месте происшествия.

Суд назначил горюющему отцу 19 лет колонии строгого режима, его подельники получили по 16 лет. Приговор вступил в законную силу.