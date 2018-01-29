Подозреваемый в махинациях с землей.

Глава Алишевского сельского поселения (Сосновский район) Раиль Габитов был задержан утром 29 января 2018 года. Сотрудники челябинского регионального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и областного СУ СКР надели наручники на чиновника во время традиционного аппаратного совещания у главы района Евгения Ваганова, сообщают местные СМИ.

В СУ СКР "Уралинформбюро" пояснили, что в декабре 2017 года в отношении Габитова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь идет о махинациях с землей. "В рамках дела проводятся необходимые следственные мероприятия", - уточнил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.

В региональном ГУ МВД России пообещали раскрыть подробности операции позднее.