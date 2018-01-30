Его задержали.

28 января в охотничьей избушке в Нефтеюганском районе обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний знакомый убитого. По предварительным данным, мужчины повздорили во время пьянки. Один из них ударил другого ножом, а затем выстрелил из ружья.

Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения задержанному.