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Югорчанин расправился с приятелем в охотничьей избушке29 января в 14:43

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Его задержали.

28 января в охотничьей избушке в Нефтеюганском районе обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний знакомый убитого. По предварительным данным, мужчины повздорили во время пьянки. Один из них ударил другого ножом, а затем выстрелил из ружья.

Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения задержанному.

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