Связав продавца.

В Екатеринбурге трое неизвестные в масках ограбили магазин цифровой техники Cifracom (улица Восточная, 62). Видео с камер видеонаблюдения появилось в группе "Типичный Екатеринбург".

На кадрах видно, как консультант рассказывает покупателю о технике. Неожиданно тот начинает избивать продавца и связывает его. Затем злоумышленник с двумя приятелями в медицинских масках забирает с витрин ноутбуки и убегает.

Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель городского УМВД Евгений Крюков, преступление было совершено 25 января. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Преступников ищут.

По неподтвержденным данным, ущерб составляет около одного миллиона рублей.



Видео: Типичный Екатеринбург, vk.vom