×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пьяный житель Якутии выбросил маленькую дочь со второго этажа29 января в 15:22

  • Текст

"Мешала спать".

Пьяный житель поселка Сунтар в Якутии выбросил со второго этажа свою 10-месячную дочь. Малышка громко плакала, чем и помешала 24-летнему отцу спать. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР республики.

По данным следствия, ночью 28 января горе-отец задумал убить ребенка и выбросил его с лестницы. Девочка упала в открытое межэтажное пространство первого этажа и получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и мягких тканей, а также левосторонний гемипарез и сопор.

Однако девочке повезло: после падения ее нашла мать. Женщина вызвала скорую помощь и ребенка госпитализировали в реанимацию районной больницы.

В пресс-службе минздрава республики сообщили, что младенца не стали перевозить в Якутск. Из-за серьезных травм и нестабильных показателей здоровье девочки могло сильно ухудшиться. Сейчас ребенок по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, продолжается стабилизирующая терапия.

Врачи районной больницы с помощью телемедицины регулярно консультируются с нейрохирургами и детскими реаниматологами из Якутска.

Стоит отметить, что горе-отец ранее был судим по статье об угрозе убийством.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×