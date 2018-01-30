"Мешала спать".

Пьяный житель поселка Сунтар в Якутии выбросил со второго этажа свою 10-месячную дочь. Малышка громко плакала, чем и помешала 24-летнему отцу спать. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР республики.

По данным следствия, ночью 28 января горе-отец задумал убить ребенка и выбросил его с лестницы. Девочка упала в открытое межэтажное пространство первого этажа и получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и мягких тканей, а также левосторонний гемипарез и сопор.

Однако девочке повезло: после падения ее нашла мать. Женщина вызвала скорую помощь и ребенка госпитализировали в реанимацию районной больницы.

В пресс-службе минздрава республики сообщили, что младенца не стали перевозить в Якутск. Из-за серьезных травм и нестабильных показателей здоровье девочки могло сильно ухудшиться. Сейчас ребенок по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, продолжается стабилизирующая терапия.

Врачи районной больницы с помощью телемедицины регулярно консультируются с нейрохирургами и детскими реаниматологами из Якутска.

Стоит отметить, что горе-отец ранее был судим по статье об угрозе убийством.