Двух уральцев отдали под суд за разбои ради ИГИЛ29 января в 16:16
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Их обвиняют по семи статьям.
Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уральцев, которые промышляли разбоями и грабежами. Деньги они отправляли в Сирию - в ИГИЛ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России - прим.ред.). Дело направлено в Приволжский окружной военный суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО.
По данным следствия, с 2013-го по 2015 годы мужчины участвовали в различных ОПГ, приверженных радикальной исламской идеологии. Они совершили ряд открытых хищений на территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей.
В частности, один из обвиняемых в июне 2013 года напал на сторожа поликлиники №8 в Тюмени и похитил более 8,5 миллиона рублей из банкомата. Год спустя он набросился на работницу ювелирного магазина в Красноуфимске, похитив товар на 4,8 миллиона рублей. А через несколько месяцев мужчина обчистил ювелирный магазин в Петухово, прихватив украшения на 6,9 миллиона рублей.
В сентябре 2015 года злоумышленники похитили 10 миллионов рублей у менеджера одной из фирм в Екатеринбурге.
Также один из обвиняемых хранил и перевозил огнестрельное оружие. Другой в 2014 году приехал в Сирию и вступил в вооруженное формирование "Джейш-аль Мухаджрин валь-Ансар". Там он проходил обучение в тренировочном лагере боевиков.
Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Мужчинам вменяют семь статей УК РФ.
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