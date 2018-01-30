Его отправили в психбольницу.

Екатеринбургского студента, обвиняемого в поджогах веранд детских садов, отправили в психбольницу на принудительное лечение. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года 20-летний молодой человек проникал на территории детсадов, расположенных в разных частях Екатеринбурга, где поджигал веранды. Пироману вменяли несколько эпизодов вандализма.

Его задержали с поличным в ночь на 5 декабря 2016 года на Сиреневом Бульваре.

"В территориальном отделе полиции личность поджигателя установили. Молодой человек сознался в совершенных преступлениях, однако внятно объяснить мотивы своих поступков он так и не смог. В ходе расследования возбужденного ОВД уголовного дела было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении", - отметил полковник Горелых.

Приговор в законную силу не вступил.

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