На 19 миллионов.

В Нефтеюганске вынесен приговор шести участникам организованной преступной группы. Их признали виновными в попытке похитить нефть на сумму более 19 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

Преступление было совершено в декабре 2013 года. Злоумышленники сделали врезку в нефтепровод, принадлежащий ОАО "НК Роснефть". Обокрасть госкорпорацию им помешали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил виновным наказание от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях.