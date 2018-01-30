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Педофила из Сухого Лога предадут суду29 января в 18:25

  • Текст

За надругательство над дошкольницей.

55-летнего жителя Сухого Лога обвиняют в надругательстве над 6-летней девочкой. Следователи выяснили, что 13 октября 2017 года мужчина ехал в поезде Чита – Москва. Когда состав находился между станциями Тюмень и Талица, злоумышленник совершил "иные действия сексуального характера" в отношении беспомощного ребенка.

Дошкольнице повезло: ее мама, ненадолго вышедшая из купе, успела вовремя вернуться.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР сообщили "Уралинформбюро", что расследование уголовного дела завершено. С обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.

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