За надругательство над дошкольницей.

55-летнего жителя Сухого Лога обвиняют в надругательстве над 6-летней девочкой. Следователи выяснили, что 13 октября 2017 года мужчина ехал в поезде Чита – Москва. Когда состав находился между станциями Тюмень и Талица, злоумышленник совершил "иные действия сексуального характера" в отношении беспомощного ребенка.

Дошкольнице повезло: ее мама, ненадолго вышедшая из купе, успела вовремя вернуться.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР сообщили "Уралинформбюро", что расследование уголовного дела завершено. С обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.