Мужчина купил дозу и продал ее наркоманке.

В Кыштыме начальника отдела МО МВД России подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических веществ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый хотел повысить показатели деятельности своего отдела, для чего в марте 2017 года незаконно приобрел 0,35 грамма "синтетики" и положил их в "закладку" для последующей перепродажи дозы местной наркоманке. После покупки женщину скрутили и привлекли к уголовной ответственности.