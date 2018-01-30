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Южноуральского полицейского подозревают в сбыте наркотиков29 января в 20:10

  • Текст

Мужчина купил дозу и продал ее наркоманке.

В Кыштыме начальника отдела МО МВД России подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических веществ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый хотел повысить показатели деятельности своего отдела, для чего в марте 2017 года незаконно приобрел 0,35 грамма "синтетики" и положил их в "закладку" для последующей перепродажи дозы местной наркоманке. После покупки женщину скрутили и привлекли к уголовной ответственности.

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