В Волчанске голый наркоман заставил людей прыгать с балконаСегодня в 10:08
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Угрожая убийством.
29 января в Волчанске задержали 23-летнего молодого человека, который ворвался в чужую квартиру и заставил хозяев выпрыгнуть с балкона. Пикантность истории в том, что буян был в одних трусах.
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, неадекватный мужчина находился под действием неустановленного вещества. Сначала он бегал по улице в одном белье, затем забежал в дом на улице Мичурина, начал стучаться в квартиру на втором этаже и кричать, чтобы ему помогли - якобы его преследуют.
В квартире находились 28-летние супруги, годовалый ребенок и 47-летняя женщина. Они впустили незваного гостя. Тот в ответ схватил на кухне два ножа, перевернул квартиру вверх дном, выгнал взрослых на балкон и, под угрозой убийства, заставил их спрыгнуть. Молодая женщина получила переломы и сотрясение, ее госпитализировали.
Прибывшие на место полицейские не смогли попасть в квартиру, так как злоумышленник забаррикадировал дверь. С балкона он начал кричать, что его все хотят убить, поэтому он не может открыть дверь. В конечном счете полицейские уговорили его сдаться, и буян спрыгнул с балкона. На улице он вырывался, поджимал ноги и издавал нечленораздельные звуки. По дороге в клинику он выбил заднее стекло полицейского УАЗа.
Следует отметить, что задержанный ранее был неоднократно судим. Он вышел из колонии в ноябре 2017 года, где отбывал наказание за грабеж.
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