"Приемные" родители – тоже.

В Санкт-Петербурге осудили гражданку Узбекистана, отдавшую новорожденного сына гражданам Таджикистана. "Приемные родители" ребенка тоже получили тюремные сроки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского СКР.

Согласно материалам дела, летом 2016 года гражданка Узбекистана договорилась со знакомой супружеской парой из Таджикистана, что безвозмездно отдаст им своего ребенка. 20 октября того же года женщина передала супругам новорожденного. Не являясь законными представителями малыша, таджикистанцы стали воспитывать его в своей семье.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга отметили, что все подсудимые не признали свою вину в торговле людьми.

Суд назначил гражданке Узбекистана 4 года лишения свободы, а неудавшимся "приемным родителям" – по 3 года колонии общего режима.

Приговор не вступил в силу.