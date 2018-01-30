От полиции.

Утром 28 января в Златоусте около подъезда дома на Карла Маркса нашли труп 38-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, убитый выпивал в компании сожительницы и 50-летнего приятеля. Спустя некоторое время женщина ушла домой. Оставшиеся наедине мужчины повздорили, и старший из них ударил собутыльника ножом в область сердца.

Злоумышленник прятался от правоохранителей в углу одной из комнат - под мешками из-под сахара. Его задержали. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.