×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуралец зарезал приятеля и спрятался под сахарными мешкамиСегодня в 11:23

  • Текст

От полиции.

Утром 28 января в Златоусте около подъезда дома на Карла Маркса нашли труп 38-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, убитый выпивал в компании сожительницы и 50-летнего приятеля. Спустя некоторое время женщина ушла домой. Оставшиеся наедине мужчины повздорили, и старший из них ударил собутыльника ножом в область сердца.

Злоумышленник прятался от правоохранителей в углу одной из комнат - под мешками из-под сахара. Его задержали. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×