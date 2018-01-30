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Бывший артист казахской оперы зарезал собственницу квартирыСегодня в 12:28

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Которую снимал.

Бывший оперный артист Талгат Айтбаев получил 11 лет колонии максимальной безопасности за расправу над сдававшей ему квартиру женщиной. Такое решение принял специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы (Казахстан), передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, в июле 2017 года 38-летний мужчина снимал квартиру у одной из горожанок. По словам свидетелей, у арендатора и собственницы были доверительные отношения: женщина относилась к Атбаеву как к сыну, хотела вылечить его от алкоголизма.

В день убийства артист напился и лег спать. Хозяйка квартиры начала будить арендатора: завязался конфликт. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил женщину, от чего та погибла на месте, пишет Tengrinews.kz. Айтбаев укрыл погибшую одеялом, переоделся, вытащил из сумки женщины 4 000 тенге (около 700 рублей) и сбежал.

Задержали бывшего оперного артиста через два дня. На суде он раскаялся и попросил прощения у родственников погибшей, однако те не снизошли до убийцы.

Стоит отметить, что осужденный служил в Государственном академическом театры оперы и балета имени Абая с марта 2007-го по сентябрь 2008 года. Он трудился стажером оперной группы и артистом миманса на полставки.

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