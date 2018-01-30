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Курганец забил женщину до смерти табуретом в магазинеСегодня в 12:17

  • Текст

И спрятал труп в сугробе.

В Кургане задержали 40-летнего сторожа одного из продуктовых магазинов. Он подозревается в убийстве 41-летней женщины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в ночь на 19 января. Подозреваемый привел в подсобное помещение ранее незнакомую женщину и начал с ней выпивать. Во время застолья разгорелся конфликт, и мужчина забил собутыльницу табуретом. Труп он вытащил на улицу и оставил в снегу за магазином.

Тело убитой обнаружили 26 января. Спустя некоторое время задержали подозреваемого. Он дал признательные показания.

В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения. Ранее он был судим за имущественные преступления.

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