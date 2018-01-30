Женщине 31 год.

31-летнюю уроженку Сосновского района объявили в международный розыск. Фатиму Кирееву подозревают в участии в террористической организации. Ориентировка размещена на сайте Интерпола, передает "Уралинформбюро".

По имеющимся данным, женщина проживала в поселке Есаульском. Она владеет русским и арабским языками.

Подробностей о преступлениях не сообщается. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Киреевой, просят обратиться в полицию.