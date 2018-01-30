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Южноуральский журналист-наркодилер тратил деньги на благотворительностьСегодня в 13:53

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Его приговорили к 9 годам колонии.

Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор 27-летнему спецкорреспонденту федеральной газеты, признав его виновным в наркоторговле. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 700 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

По данным следствия, подсудимый создал Интернет-магазин для сбыта наркотиков. Он сам варил зелье, перерабатывал его, фасовал и делал "закладки" на территории Челябинска. Часть получаемых денег он перечислял в благотворительные фонды помощи больным детям. В дальнейшем он планировал создать свой благотворительный фонд.

Ранее мужчину обвиняли также в легализации 7,2 миллиона рублей, однако в дальнейшем гособвинитель отказался от обвинения.

Приговор в силу не вступил.

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