Его ждет суд.

В суд передано уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Артемовского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в конце февраля 2016 года. Молодой человек вывез в лес 20-летнего приятеля, с которым накануне повздорил. Он забил его до смерти гаечным ключом, а с места происшествия скрылся.

Тело убитого спустя несколько дней обнаружили сотрудники лесничества.