И сама отвезла к врачам.

Ревнивая жительница Астаны (Казахстан) кастрировала неверного возлюбленного. По факту причинения тяжкого вреда здоровью ведется досудебное расследование, пишет местное издание Zakon.kz со ссылкой на постановление следственного суда №2 Есильского района. Документ якобы распространяют через мессенджеры.

Согласно постановлению, 21 января 2018 года одна из горожанок нашла в телефоне своего возлюбленного переписку с сестрой, где тот рассказывает о другой девушке. Также ревнивица увидела в телефоне фотографии других женщин.

Тогда подозреваемая предложила молодому человеку заняться любовью. Женщина привязала его к кровати, напоила снотворным, а затем избила алюминиевой палкой. После этого ревнивица кастрировала мужчину.

Увидев, что у возлюбленного открылось сильное кровотечение, астанчанка отвезла его в больницу. Там "доморощенного хирурга" задержала полиция.

В пресс-службе ДВД Астаны "Уралинформбюро" сообщили, что не могут комментировать ситуацию, сославшись на ст.201 УПК Казахстана. Согласно ей, данные досудебного расследования не разглашаются.