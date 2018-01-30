Преступления совершены в районе теплотрассы.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении двух 42-летних бомжей. Один из них обвиняется в двойном убийстве, другой - в укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, преступления были совершены в конце февраля и начале марта. Обвиняемый зарезал одного знакомого и зарубил топором другого вблизи теплотрассы, расположенной недалеко от Никольского переулка в Екатеринбурге. Убитые также не имели места жительства.

Второй обвиняемый помог приятелю спрятать трупы в лесу.