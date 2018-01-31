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В Шымкенте дети нашли закопанный труп30 января в 15:32

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Подозреваемый в убийстве задержан.

В 18-м микрорайоне Шымкента (Казахстан) дети нашли тело мужчины, убитого в пьяной драке. Жуткий "клад" был закопан в песке у гаражей, передает "Уралинформбюро".

Тело обнаружили 28 января. Выяснилось, что за гаражами был закопан ранее судимый 43-летний местный житель. Подозреваемого в убийстве задержали сразу же: 28-летний знакомый погибшего прятался на даче.

Выяснилось, что в конце декабря мужчины вместе распивали спиртное. Застолье переросло в драку, в ходе которой подозреваемый убил собутыльника. Ночью злоумышленник вынес тело к гаражам и закопал его в песок.

Сейчас полиция выясняет детали произошедшего.

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