Подозреваемый в убийстве задержан.

В 18-м микрорайоне Шымкента (Казахстан) дети нашли тело мужчины, убитого в пьяной драке. Жуткий "клад" был закопан в песке у гаражей, передает "Уралинформбюро".

Тело обнаружили 28 января. Выяснилось, что за гаражами был закопан ранее судимый 43-летний местный житель. Подозреваемого в убийстве задержали сразу же: 28-летний знакомый погибшего прятался на даче.

Выяснилось, что в конце декабря мужчины вместе распивали спиртное. Застолье переросло в драку, в ходе которой подозреваемый убил собутыльника. Ночью злоумышленник вынес тело к гаражам и закопал его в песок.

Сейчас полиция выясняет детали произошедшего.