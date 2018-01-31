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Держала на цепи: жительницу Подмосковья подозревают в истязании дочери30 января в 17:20

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От издевательства она умерла.

Полиция Подмосковья расследует гибель 37-летней Ирины Москвитиной. Женщина поступила в больницу в критическом состоянии с множеством травм и следов от побоев. Дома у нее нашли наручники, цепь, палки и следы крови, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, до состояния, в котором медики оказались бессильны, Ирину довела ее мать. Как сообщает телеграм-канал Mash, погибшая женщина была замужем, однако в последнее время жила со строгой родительницей.

Соседи Москвитиной рассказали, что мать погибшей посадила ее на цепь, чтобы та не могла покинуть квартиру. Женщина считала, что ее дочь ведет разгульный образ жизни.

По данным Life, сейчас мать Ирины задержана.

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