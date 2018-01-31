На протяжении 2 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Юргамышского района. Он обвиняется в надругательстве над 11-летним сыном, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка с 2014 по 2015 год - когда оставался с ним наедине.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Он признал вину.