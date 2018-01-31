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Бухгалтера курганского УМВД подозревают в похищении полумиллиона Сегодня в 08:46

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У ведомства.

Сыщики возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера одного из подразделений УМВД по Курганской области. 36-летнюю женщину подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемая работала в ведомстве с января 2015-го по ноябрь 2017 года. При формировании реестров на перечисление заработной платы и других выплат она вносила заведомо ложные сведения о причитающейся ей заработной плате. Полученные незаконно деньги бухгалтер тратила. За весь период ей удалось похитить 495 тысяч рублей.

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