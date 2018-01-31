×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Таджикский наркоторговец купил 136 килограммов героинаСегодня в 09:28

  • Текст

И лишился свободы на 19 лет.

Таджикистанский суд района Рудаки приговорил к 19 годам лишения свободы Джамолиддина Мухиддинова, признанного виновным в незаконном обороте крупной партии героина. Пять лет из своего срока злоумышленник поведет в тюрьме, а оставшиеся годы – в колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Республики.

Подсудимый занялся наркоторговлей в феврале 2005 года: тогда он нашел себе двоих подельников, которые помогали ему закупать "товар". Злоумышленники приобрели у неизвестного следствию гражданина Афганистана 136,4 килограмма героина, которые обошлись им в 40 000 долларов.

Наркотики спрятали в доме одного из "торговцев". Там их и обнаружили оперативники.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×