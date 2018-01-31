И лишился свободы на 19 лет.

Таджикистанский суд района Рудаки приговорил к 19 годам лишения свободы Джамолиддина Мухиддинова, признанного виновным в незаконном обороте крупной партии героина. Пять лет из своего срока злоумышленник поведет в тюрьме, а оставшиеся годы – в колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Республики.

Подсудимый занялся наркоторговлей в феврале 2005 года: тогда он нашел себе двоих подельников, которые помогали ему закупать "товар". Злоумышленники приобрели у неизвестного следствию гражданина Афганистана 136,4 килограмма героина, которые обошлись им в 40 000 долларов.

Наркотики спрятали в доме одного из "торговцев". Там их и обнаружили оперативники.