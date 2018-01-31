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Двух жителей Ирбита отправили в колонию за жестокое убийствоСегодня в 09:58

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Двух человек.

Ирбитский районный суд вынес приговор двум местным жителям - 33-летнему Сергею Осееву и 30-летнему Антону Белобородову.

Мужчины признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Осеева также осудили за попытку поджога, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сергей Осеев проведет в колонии строго режима 16 лет с последующим 2-летним ограничением свободы, Антон Белобородов - 10,5 лет с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, вечером 3 октября 2017 года выпившие Осеев и Белобородов, находясь в частном доме в деревне Соколова, заступились за свою знакомую и нанесли несколько телесных повреждений двум незнакомцам. После чего оба потерпевших скончались. Чтобы скрыть следы преступления злоумышленники подожгли дом, но бдительные жители его потушили.

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