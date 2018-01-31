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Тяжелое ранение челябинского срочника вылилось в "уголовку"Сегодня в 09:38

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Пока бесфигурантное.

По факту обнаружения срочника из Челябинской области с тяжелым ранением возбуждено уголовное дело по статье "покушение на доведение до самоубийства". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

Инцидент произошел 26 января в воинской части №98671 (Белогорский гарнизон, Амурская область). В этот день проходила тренировка по противодействию терроризму. Около 10.00 обнаружили, что одного из военнослужащих - 18-летнего срочника из Кропачево - нет на месте. Его нашли на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии.

Солдата доставили в военный госпиталь. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Следует отметить, что в одежде военнослужащего нашли записку. Планируется отдать ее на почерковедческую экспертизу.

Подобный случай произошел в начале января в войсковой части в поселке Сокол (Пермский край). Там покончил с собой 20-летний срочник из Карталов. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по двум статьям: "доведение до самоубийства" и "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия". Задержаны двое его сослуживцев.

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