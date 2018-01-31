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Расследование гибели 14-летней пермячки в Шанхае продленоСегодня в 10:00

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На два месяца.

Срок следствия по делу о гибели 14-летней пермской модели в Шанхае продлили на два месяца - до 30 марта.

"Мне объяснили, что выяснить, от чего умерла Влада, пока невозможно, так как из Китая еще не поступила информация о точном составе препаратов, которые там давали моей дочери", - рассказала порталу 59.ru мать школьницы.

В следственном управлении подтвердили, что судебно-медицинская экспертиза еще не завершена.

Как ранее писало "Уралинформбюро", юной пермячке стало плохо 25 октября 2017 года во время показа на Шанхайской неделе моды. Девочку доставили в больницу с высокой температурой. Она впала в кому и скончалась спустя сутки.

Врачи полагали, что причиной смерти стал менингит. Однако позже появилась информация, что девочку убила септикопиемия - одна из форм заражения крови.

По факту гибели пермячки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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