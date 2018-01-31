На два года.

Красноуфимский райсуд вынес приговор 47-летнему комбайнеру из Ачитского района, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчине ограничили свободу на два года. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 15 июля 2017 года. Машинист кормоуборочного комбайна, начав работу, не подал звуковой сигнал и не убедился в безопасности передвижения техники по полю. В итоге комбайн наехал на мужчину, находившегося поблизости. Пострадавшего госпитализировали, через несколько дней он скончался в больнице.

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