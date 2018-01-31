"Превратила его в Золушку".

Жительницу Мангистауской области (Казахстан) подозревают в жестокой расправе над 16-летним пасынком. Предположительно, убийство произошло 4 января: тогда женщина сообщила супругу, что его сын ушел гулять. Однако на следующий день созналась в преступлении, передает "Уралинформбюро".

Родная мать погибшего рассказала журналистам, что новая возлюбленная ее бывшего мужа избивала пасынка и заставляла его выполнять всю работу по дому. По ее словам, жизнь подростка после того, как у отца появилась новая супруга, превратилась в ад. Мальчик был в доме в качестве прислуги: убирал дом, смотрел за детьми, стирал.

Кроме того, женщина заявила, что ее сыну не давали нормально питаться: он мог поесть только в те моменты, когда отец уходил или возвращался с работы. Днем же подросток тайком брал хлеб и воду.

"Она начала бить его в котельной, оттуда он сбежал в сарай. Не знаю сколько раз она ударила ножом моего сына. На похоронах я увидела изрезанную грудь моего мальчика и потеряла сознание. Мой отец, его дедушка, сказал, что у него и на спине не было живого места", - цитирует женщину местное издание "ИнАктау".

В ДВД Мангистауской области подтвердили, что ведется досудебное расследование по статье об убийстве. Однако в полиции отказались подробно комментировать ситуацию, сославшись на статью УПК Казахстана о неразглашении материалов расследований.