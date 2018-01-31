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Таджик убил сестру-бизнесвумен ради 2 000 рублейСегодня в 10:58

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Рассчитывал на крупный куш.

В Хатлонской области (Таджикистан) арестовали подозреваемого в убийстве 36-летней предпринимательницы, владевшей торговыми точками по продаже сухофруктов на рынках "Фаровон" и "Ходжи Шариф". Предполагаемым злоумышленником оказался двоюродный брат женщины, передает "Уралинформбюро".

Бизнесвумен была убита 6 января 2018 года. В тот вечер она должна была собрать выручку у своих подчиненных с обоих рынков. По версии следствия, узнав об этом, ее двоюродный брат решил ограбить родственницу.

Он встретил женщину в темном переулке и дважды пырнул ножом: в печень и в руку. Однако в сумке не оказалось добычи: там лежало всего 400 сомони (около 35 долларов), сообщает "Радио Озоди".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и разбое.

Стоит отметить, что подозреваемый и погибшая раньше вместе поставляли сухофрукты из соседней области. Однако через какое-то время женщина уличила родственника в краже.

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