Таджик убил сестру-бизнесвумен ради 2 000 рублейСегодня в 10:58
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Рассчитывал на крупный куш.
В Хатлонской области (Таджикистан) арестовали подозреваемого в убийстве 36-летней предпринимательницы, владевшей торговыми точками по продаже сухофруктов на рынках "Фаровон" и "Ходжи Шариф". Предполагаемым злоумышленником оказался двоюродный брат женщины, передает "Уралинформбюро".
Бизнесвумен была убита 6 января 2018 года. В тот вечер она должна была собрать выручку у своих подчиненных с обоих рынков. По версии следствия, узнав об этом, ее двоюродный брат решил ограбить родственницу.
Он встретил женщину в темном переулке и дважды пырнул ножом: в печень и в руку. Однако в сумке не оказалось добычи: там лежало всего 400 сомони (около 35 долларов), сообщает "Радио Озоди".
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и разбое.
Стоит отметить, что подозреваемый и погибшая раньше вместе поставляли сухофрукты из соседней области. Однако через какое-то время женщина уличила родственника в краже.
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