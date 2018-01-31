Его ищут.

В Тюмени ищут подозреваемого в надругательстве над 8-летней девочкой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление совершено днем 29 декабря 2017 года. Неизвестный мужчина напал на школьницу в районе дома №65 по улице Мурманской. Девочка сумела вырваться и убежать.

Со слов ребенка составлен фоторобот преступника. На вид ему 40-45 лет, рост около 180 сантиметров. У него смуглое морщинистое лицо, есть щетина, брови густые черные.

На момент совершения преступления педофил был одет в темный пуховик до пояса, прошитый на квадраты. На голове у него была шапка-ушанка, на ногах - коричневые классические ботинки. Также у него были овальные очки в черной оправе.

Следователи просят всех, кто опознал преступника или стал очевидцем преступления, позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25, 112, 02.