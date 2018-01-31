В Тюмени наркоман зарезал приятеля из-за ВИЧСегодня в 12:01
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Заподозрив его в заражении.
В Ленинский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве приятеля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Из материалов дела следует, что подсудимый познакомился с убитым около двух лет назад в больнице. Мужчины начали общаться, вместе выпивали, а иногда внутривенно употребляли наркотики. При этом обвиняемый знал, что у его приятеля ВИЧ-инфекция.
В январе 2017 года у подсудимого тоже выявили ВИЧ, причем на стадии 4А. Однако он не прекратил общение с приятелем и переехал к нему жить.
Вечером 8 декабря пьяный обвиняемый начал упрекать друга в том, что тот заразил его опасной инфекцией и ставит под удар других людей, так как бросает шприцы где попало. Разгорелась ссора, в ходе которой подсудимый зарезал товарища.
Следует отметить, что стадия 4А развивается через 6-10 лет с момента заражения, а обвиняемый был знаком с погибшим два года.
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