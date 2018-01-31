Киргиз избил коллег гвоздодеромСегодня в 12:13
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За комментарии о плохой работе.
Благовещенский городской суд вынес приговор гражданину Кыргызстана за нападение на коллег. Мужчина избил гвоздодером соотечественников, трудившихся с ним на пункте приема металлолома, за замечания о качестве его работы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшем утрату трудоспособности, с использованием оружия.
Конфликт произошел в июне 2017 года. Во время рабочего дня один из коллег осужденного сначала сделал ему замечание о плохом качестве труда, а затем ударил его кулаком в лицо.
Ночью того же дня, в квартире, где иностранцы проживали все вместе, подсудимый нашел на улице гвоздодер и избил спящего обидчика. В помещении находился и его брат: тот попытался защитить жертву нападения и ударил агрессора по голове.
Тогда осужденный разозлился и несколько раз ударил и его.
Суд взыскал с агрессивного приемщика металлолома 100 000 рублей в пользу пострадавших коллег, а также приговорил его к 2,5 года колонии общего режима.
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