Решается вопрос о предъявлении обвинения.

20-летнего челябинца, который жестоко избил 3-летнюю дочь сожительницы, арестовали. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 24 января в квартире дома в Курчатовском районе. Молодой человек нанес малышке множественные удары, пока ее мать была на работе. Врачи диагностировали у ребенка прелом бедра и ушибы.

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