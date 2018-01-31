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Жестоко избившего 3-летнюю падчерицу челябинца арестовалиСегодня в 13:24

Решается вопрос о предъявлении обвинения.

20-летнего челябинца, который жестоко избил 3-летнюю дочь сожительницы, арестовали. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 24 января в квартире дома в Курчатовском районе. Молодой человек нанес малышке множественные удары, пока ее мать была на работе. Врачи диагностировали у ребенка прелом бедра и ушибы.

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Челябинец сломал бедро 3-летней падчерице

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ДивоДивное Сегодня в 14:57

некоторые с родными папами боятся оставлять,так как нет должного внимания... Мужики,чо творится то,бабы тоже...не рожайте! постоянно что-то с детьми происходит. Дорогой УралИнформ, прекратите новости про детей иначе от переживаний я умру..

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