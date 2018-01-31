Он знакомился с ними в соцсетях.

В суд направлено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Кунгура, обвиняемого в надругательстве над детьми.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, летом 2016 года мужчина начал переписываться в соцсети с пятью детьми в возрасте от 12 до 15 лет. При личном знакомстве он вел с ними разговоры на интимные темы. Кроме того, троих потерпевших он поил алкоголем.

Мужчину задержали в марте 2017 года. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям - "Развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних, двух и более лиц" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".