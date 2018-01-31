Пайщики "Бухты Квинс" встанут на защиту своего председателяСегодня в 15:44
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С плакатами.
Пайщики "Бухты Квинс" готовят серию пикетов в защиту председателя кооператива Зили Булатовой, против которой в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ей вменяют "неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Однако сама Булатова считает дело заказным.
По словам Булатовой, ее обвиняют в сборе денег с пайщиков для текущей деятельности кооператива — причем уже после того, как счет ЖСК был арестован приставами по суду. "Оказывается, в этом случае все деньги должны уходить судебным приставам. Но я об аресте счета не знала, хотя слухи такие доходили. Теперь они (судебные приставы – прим. ред.) обвиняют меня в том, что я была информирована об аресте счета и якобы подговаривала людей сдавать деньги мне", пояснила она.
Несколько пайщиков к тому времени уже давно вышли из кооператива по суду, при этом Булатову с судебными постановлениями никто не ознакомил. Однако застройщик "Бухты Квинс" Михаил Шилиманов (также фигурант уголовного дела по статье о мошенничестве) написал заявление на Булатову только в октябре 2017 года.
"Перед Новым годом было предварительное следствие, вызывали пайщиков на беседу. Люди потом рассказывали, что дознаватель не давала им рта раскрыть, а если они отказывались подписывать то, что она написала якобы с их слов, начинала кричать и угрожать", — сообщила Булатова в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".
Оперативные комментарии от пресс-службы областного управления ФССП корреспонденту агентства получить не удалось. Сотрудники службы отказались подтвердить либо опровергнуть слова Булатовой, посоветовав направить им официальный запрос.
Уголовное дело против Булатовой было возбуждено две недели назад, причем сама фигурант узнала об этом не от следователей, а от журналистов, которые прочитали соответствующий пост на странице барда Александра Новикова в сети Facebook. В этом посте Новиков, в частности, обвинял Булатову в том, что она своими действиями препятствует сдаче поселка в строй.
Теперь пайщики, как уже было сказано, намерены организовать акцию протеста. Их пикет намечен на 2 февраля. Он пройдет в парке на пересечении улиц Тверитина и Луначарского. Сами пикетчики изначально просили предоставить им для акции либо площадку перед зданием облпрокуратуры, либо у офиса службы судебных приставов Ленинского района. Однако им отказали, мотивировав тем, что в этот день там намечены другие мероприятия.
Стоит напомнить, что в сентябре 2017 года было завершено расследование по другому уголовному делу — против самих застройщиков "Бухты Квинс". Обвинения в мошенничестве предъявлены барду Александру Новикову, его другу Михаилу Шилиманову и их знакомой Ларисе Ассоновой.
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