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Свердловчанка зарезала мужа из-за мясаСегодня в 15:56

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Которого ему показалось мало.

В поселке Буланаш 42-летняя женщина зарезала 47-летнего мужа, поссорившись с ним из-за еды. Мужчине показалось, что ему оставили мало мяса, и он ударил супругу по голове сковородой. В ответ она несколько раз пырнула его ножом. Потерпевший скончался на месте.

Как сообщил "Уралинформбюро" заместитель руководителя Ирбитского следственного отдела регионального СУ СКР Александр Воробьев, полицию вызвали сыновья пары. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Женщина находится под домашним арестом. Ей предъявлено обвинение.

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