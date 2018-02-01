Она обвиняла знакомого.

Жительнице поселка Омутинский грозит тюремный срок за ложный донос. 48-летняя женщина обвинила знакомого мужчину в изнасиловании.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, с заявлением в правоохранительные органы обвиняемая обратилась 21 января 2018 года. Ее предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, однако тюменка продолжила настаивать на своем.

Доследственная проверка опровергла утверждение псевдопотерпевшей. Возбужденное в отношении нее уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.