Облсуд изменил приговор.

Свердловский облсуд ужесточил приговор Артемию Маленьких, который устроил стрельбу у детского лагеря "Дружба" в Белоярском городском округе.

Инцидент произошел летом 2016 года. Маленьких отмечал свой день рождения с двумя друзьями рядом с лагерем. Вожатый и волонтер "Дружбы" попросили их покинуть территорию. Гуляющие уехали, однако вскоре вернулись с охотничьим ружьем. Подсудимый выстрелил в сотрудников лагеря. Пострадали два человека.

В ноябре 2017 года Белоярский горсуд признал Маленьких виновным в угрозе убийством и хулиганстве. Его приговорили к 450 часам обязательных работ. Прокурор обжаловал решение.

"Свердловский областной суд, изучив материалы дела, удовлетворил апелляционное представление прокурора. Приговор был отменен и постановлен новый, без направления дела в суд первой инстанции. Облсуд квалифицировал действия Артемия Маленьких как покушение на убийство (ч.3 ст.30, п.а ч. 2 ст.105 УК РФ) и хулиганство (ч.1 ст.213 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Преступника взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу.

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