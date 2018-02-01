Отказалась дать денег.

В Иссык-Атинском районе (Кыргызстан) задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерку. Сотрудники ГУВД Чуйской области считают, что пьяный мужчина избил 78-летнюю женщину за отказ дать ему денег.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, задержанный злоумышленник ранее был знаком с пострадавшей. Некоторое время назад он ремонтировал крышу ее дома и сумел втереться в доверия.

В вечер нападения он нагрянул в гости к пенсионерке и попросил немного денег. Через некоторое время, видимо, выпив по пути, мужчина вновь пришел в дом потерпевшей и потребовал еще финансов.

Пожилая женщина отказала: за это злоумышленник избил ее, несколько раз ударил ножом, а затем потребовал достать все деньги. Забрав сбережения пострадавшей – 18 000 сомов (около 14 800 рублей) – мужчина собрался уходить.

В этот момент в дом вошел участковый. Подозреваемый сразу же бросил деньги на пол, сделав вид, что он ничего не брал. Мужчину доставили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело о попытке убийства.

Пенсионерка госпитализирована в тяжелом состоянии.