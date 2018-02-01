Его задержали.

В ночь на 31 января в пермском селе Троица обнаружили тела двух мужчин с колото-резаными ранениями. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве - 49-летний житель поселка Сылва. Его допросили.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, накануне вечером мужчины выпивали. В компании присутствовала и сожительница подозреваемого. Он приревновал ее к собутыльникам и забил мужчин металлической трубой. Затем он перерезал обоим шеи ножом.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.