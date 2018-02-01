Ограбили 29 квартир.

В Новосибирске будут судить троих граждан Казахстана, обвиняемых в 29 квартирных кражах. Следствие считает, что участники банды похитили имущество граждан на 2,8 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, иностранцы приезжали в столицу региона с мая 2016-го по апрель 2017 года. Согласно материалам дела, злоумышленники воровали из домов деньги, ювелирные изделия, различную технику и даже одежду. Продавали украденное в Казахстане.

"Преступная группа специализировались по квартирам с "китайскими" дверями, замки которых открывали заранее приготовленными отмычками", – отметили в надзорного ведомства.

Когда оперативники смогли задержать обвиняемых, при них нашли похищенное имущество на 258 000 рублей, а также отмычки.

Мужчины находятся под стражей. Они признались в содеянном.