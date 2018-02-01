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Сжегший обидчика свердловчанин приговорен к 15 годам колонии31 января в 18:20

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Он оставил без крова 10 человек.

Суд вынес приговор 32-летнему рецидивисту из поселка Монетный (Березовский ГО). Он признан виновным в убийстве, поджоге и причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчина проведет 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 12 декабря 2016 года в Монетном. Пьяный мужчина решил расправиться со своим 67-летним знакомым, который ранее ударил его. Злоумышленник поджег тряпичный коврик в подъезде двухэтажного дома на Вокзальной. Хозяин квартиры не смог выбраться из огненной ловушки.

Людям, живущим на втором этаже дома, пришлось выпрыгивать из окон, добавил руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Пострадали три человека: у двоих поврежден позвоночник, еще у одной женщины - перелом лодыжки. Пожар оставил без крова 10 человек.

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