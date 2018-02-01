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Трое тоболяков похитили посетителя кафе и зарубили его топором31 января в 18:48

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Их задержали.

В Тобольске задержали трех молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет по подозрению в похищении человека и убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено в ночь на 29 января. Злоумышленники выпивали в кафе "Джентльмен", которое находится в 10-м микрорайоне города. Один из них повздорил с 24-летним посетителем заведения. Конфликт продолжился на улице.

Подозреваемые затолкали оппонента в багажник авто и вывезли в лес в районе поселка Прииртышский. Один из них зарубил пленника топором. Злоумышленники с места преступления скрылись. Вскоре их задержали и предъявили обвинение.

Двоих злоумышленников заключили под стражу, один находится под домашним арестом.

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