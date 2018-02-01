На Среднем Урале раскрыли 92% убийств31 января в 19:20
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Совершенных в 2017 году.
В 2017 году в Свердловской области было зарегистрировано 342 убийства. Их раскрываемость составила 92%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Еще 189 преступлений квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (раскрываемость - 96,6%). При этом более чем на 20 территориях области раскрыты все факты убийств, в 36 - все факты избиений до смерти.
Всего по итогам 12 месяцев прошлого года следователи возбудили 3502 уголовных дела. Одним из приоритетных направлений стало расследование дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних - более 1300 уголовных дел. Еще по 835 делам подростки проходили в качестве обвиняемых.
Кроме того, следователи раскрыли 205 преступлений прошлых лет (17 убийств, 12 избиений до смерти, 14 преступлений сексуального характера).
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