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Главу южноуральского поселения арестовали за земельные аферы31 января в 19:43

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Ему предъявили обвинение по двум статьям.

Главе Алишевского сельского поселения (Сосновский район) Раилю Габитову предъявили обвинение в получении взятки и превышении полномочий. Он заключен под стражу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2008 чиновник незаконно выделил трем местным жителям земельные участки. За это Габитову передали 1 миллион рублей. В дальнейшем наделы были проданы третьим лицам.

В 2013 году он незаконно передал в пользование знакомому земельный участок площадь 750 "квадратов" в поселке Трубный. Спустя некоторое время мужчина зарегистрировал право собственности на землю. Ущерб местному бюджету оценили в 140 тысяч рублей.

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