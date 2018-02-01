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Дело экс-начальника угрозыска Центрального района Челябинска дошло до суда31 января в 19:52

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Его обвиняют в краже.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника уголовного розыска Центрального отдела полиции Челябинска Эльдара Ханова. Он обвиняется в превышении полномочий и краже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в октябре 2016 года полицейский завладел банковской картой подозреваемого по уголовному делу. Он снял с нее 40 тысяч рублей и присвоил себе.

В мае 2017 года Ханова уволили по отрицательным мотивам.

Ранее по теме:
В Челябинске уволили начальника угрозыска Центрального района

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